Spielervater schlug Schiri krankenhausreif

Ein Fußballspiel zwischen dem FC Mölltal Obervellach und der TSU Nikolsdorf in Osttirol (1. Klasse A) endete am Samstag blutig. Laut einem ORF-Bericht wurde in den letzten Spielminuten ein Spieler der Nikolsdorfer vom Feld verwiesen. Er hatte zuvor schon eine Gelbe Karte bekommen und wollte per du nicht einsehen, warum ein angebliches Foul an einem Mitspieler – zugleich sein Bruder – nicht geahndet wurde.

Umfrage Sind Fußballspiele noch sicher? Ja, ich habe keine Angst.

Fußball ist mir egal.

Nein, mit meinem Kind gehe ich nicht ins Stadion.

Schwere Ausschreitungen

Der Vater der beiden Spieler befand sich als Zuschauer auf der Tribüne. Er rastete aufgrund der Entscheidung ebenfalls aus und stürmte aufs Feld. Daraufhin verpasste er dem Schiri einen Faustschlag, wodurch dieser zu Boden ging. Dem nicht genug, soll der wütende Vater noch mit seinen Füßen auf den Verletzten eingetreten haben.

Der Trainer der Kärntner Mannschaft, Franz Pacher, eilte ebenfalls aufs Spielfeld. Der Vater ergriff währenddessen die Flucht. "Der hat mich kommen gesehen und ist dann weggelaufen. Festhalten konnte ich ihn aber nicht. Es war erschreckend, wie in einem Film", wird Pacher von orf.at zitiert.

Der Schiedsrichter erlitt Blutergüsse und Prellungen und wurde von der Rettung ins Spital Lienz eingeliefert. "Ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und bin zu Boden gestürzt. Dann habe ich meinen Kopf geschützt. Er hat mir noch ein paar Tritte mit den Füßen in Richtung Kopf oder Genick gegeben", so das Opfer des rabiaten Spielervaters.

Auch der Sohn soll zugeschlagen haben

Als ob das noch nicht genügen würde, soll sich laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" fast zeitgleich ein zweiter Angriff am Fußballrasen ereignet haben – durch einen der beiden Söhne des Schlägers. Dabei wurde einem Spieler des FC Mölltal ein blutiges Cut über dem Auge verpasst.

Sowohl Vater als auch Sohn wurden nach ihrer kurzen Flucht von der Polizei gefasst. Das prügelnde Duo soll wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie einer Reihe von Verwaltungsübertretungen angezeigt werden.

Das Match, das zum Zeitpunkt der Ereignisse übrigens 0:0 stand, wurde in der 85. Minute abgebrochen, offiziell wegen Insultierung. Der Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes (KFV) will bald über die Folgen für den TSU Nikolsdorf entscheiden. Der Sektionsleiter der Tiroler Mannschaft hat als Konsequenz bereits angekündigt, beide Söhne des prügelnden Vaters aus dem Verein auszuschließen.

Der FC Mölltal berichtete via Facebook über den brutalen Vorfall am Spielfeld.



Anhänger der Nikolsdorfer regen sich in Sozialen Medien darüber auf, dass jene Darstellungen des FC Mölltal nicht korrekt seien. So schreibt ein Fan: "Es gab unschöne Dinge die wir auch nicht klein reden wollen, aber der Verein persönlich nichts dafür kann und sich mit Sicherheit auch von diesem 'Fan' distanzieren wird. Aber diese Verbreitung von Unwahrheiten schreit schon sehr nach Rufschädigung und das hat das gesamte Team und die Spieler des Tsu Nikolsdorf nicht verdient."

Die Bilder des Tages

(red)