Feuersbrunst sorgt für Stau auf der A22

Der Verkehr auf der A22 steht am Mittwochmorgen ab Strebersdorf in Richtung Wien still. Ein Fahrzeug geriet auf der Donauuferautobahn in der Nähe der Floridsdorfer Brücke in Brand, binnen kurzer Zeit entstand eine riesige Blechkolonne. Autofahrer brauchen am Weg in die Arbeit gute Nerven und viel Zeit.

Wie der ARBÖ via Twitter informiert, herrscht zwischen Strebersdorf und der Brigittenauer Brücke wegen eines Feuerwehreinsatzes zäher Verkehr. Der Stau ist etwa 5 Kilometer lang, das bedeutet rund 45 Minuten Zeitverlust.

A22, Donauufer-AB, FR. Südosttangente, zw .Korneuburg/Ost u. Brigtenauer Brücke, ca. 8 km Stau u. ca. 1 Std. Zeitverlust (Feuerwehreinsatz) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 24. Januar 2018

(red)