Finanzpolizei ertappte 15 Phantom-Mitarbeiter

Bei Razzien der Finanzpolizei flog nun der unsaubere Sozialbetrug einer Reinigungsfirma in Wien und Niederösterreich auf. Die Beamten prüften fünf Hotels, in denen die Firma tätig war, sowie den Sitz des Unternehmens in Wien.

Arbeiten unter fremdem Namen

Bei den Kontrollen schmierte die Firma ordentlich ab: 15 der 21 überprüften Mitarbeiter schufteten unter fremden Namen und ohne Arbeitsbewilligung. Zwei der Angestellten hatten nicht einmal einen Aufenthaltstitel – sie sitzen in Schubhaft.

Für Finanzminister Hartwig Löger ist die Blitzaktion ein lupenreiner Erfolg:

„Steuer- und Sozialbetrug gehen auf Kosten der Allgemeinheit. Daher möchte ich der Finanzpolizei für diesen erfolgreichen Schlag gratulieren.“

(shoe)