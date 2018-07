Flug-Chaos: ORF-Star Settele hebt vor Wut ab

Stress statt Strand: Der gebuchte Sommerurlaub endet bei vielen Reisenden heuer bereits am heimischen Flughafen. Viele Verspätungen, abgesagte Flüge, Chaos auf den Airports.

Auch ORF-Star Hanno Settele erlebte gestern keinen Höhenflug. „Seit dreieinhalb Stunden warten die Leute auf den Abflug. Um Geld zu sparen, hat Eurowings einfach einen Flug nach Zürich zehn Minuten (!!) vor Abflug gecancelt und mit einem, der schon zwei Stunden Verspätung hat, zusammengelegt. Stundenlanges Chaos in Düsseldorf. Habt ihr sie noch alle?“, empört sich der ORF-„Wahlfahrer“ auf Twitter. Nach ewigem Warten hob der TV-Star schließlich im Netz vor Wut ab: „So sch...t ihr auf eure Kunden. Bye Bye, wir leben ohne einander besser.“

Und jetzt wird auch noch gestreikt...



Auch ZiB-Anchorman Armin Wolf musste am Boden bleiben und twitterte aufgebracht: „Ich bin mit 19 das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen –aber in den 33 Jahren, die ich seither sehr viel fliege, habe ich noch nie ein derartiges Chaos erlebt wie diesen Sommer: Dauerverspätungen, Stornos, Streiks. Geht überhaupt noch ein Flug wie angekündigt?“

Das fragten sich 1.407 weitere Passagiere. Denn soviele beschwerten sich laut Agentur für Passagier-und Fahrgastrechte bis Ende Juni. Im Vorjahr gab es 1.018 Betroffene.

Ausblick: wolkig, mit Aussicht auf mehr Ärger: Ryanair-Piloten kündigten für 12. Juli einen Streik an. Verspätungen vorprogrammiert …

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)