Gabaliers Kreuz mit dem "Holzscheitelknien"

In seinem Album "Vergiss Mein Nicht" schlägt Andreas Gabalier harte Töne an und findet damit auf Twitter & Co. wenig Anklang.

Besonders für das Lied "Kleine heile steile Welt" erntet der 33-Jährige scharfe Kritik. Denn obwohl der Musiker den Song seiner Heimatliebe zu Österreich widmete, wird nicht jedem bei den Textzeilen warm ums Herz.

US-Produkt "Milka-Tender" löst bei Gabalier Heimatgefühle aus



In dem Lied besingt der selbst ernannte Volks-Rock-‘n‘-Roller nicht nur das "Schnitzel aus der Pfann" und die "Milka-Tender-Werbung" (obwohl US-Konzern), sondern auch das "Kreuz an der Wand" und "Nach einem Zeltfest im Rausch am Heuboden die Unschuld riskieren."

Lobgesang auf "Züchtigungsmethode"



Als besonders taktlos gilt Gabaliers Lobgesang auf das "Scheitelknien". Grund: Früher mussten sich Kinder zur Strafe längere Zeit auf einem spitzen Holzscheit knien. "Das ist keine Tradition, sondern eine gewalttätige Züchtigungsmethode aus der Vergangenheit", empörte sich eine Facebook-Userin.



(red)