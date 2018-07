Nackt im Gardasee: Zwei Österreichern droht Strafe

Ein 29-Jähriger wollte am Sonntagnachmittag die wunderschöne Szenerie des Gardasees in Italien ausnutzen. Er nahm all seinen Mut zusammen und machte seiner gleichaltrigen Freundin einen Heiratsantrag - und sie sagte: "Ja"!

Keine gute Idee

Diesen Moment wollten die beiden sofort feiern. Dafür rissen sie sich die Kleider vom Leib und sprangen ins Wasser. Das gefiel den anderen Badegästen jedoch gar nicht. Denn der Strand und die Bars waren gut gefüllt. Durch die Nackten fanden sich einige gestört. Ein Badegast rief schließlich die Polizei.

Beamte holten die zwei Turteltauben letztendlich aus dem See. Der Liebesausflug endete somit im Wachzimmer in Gargnano.

Nun droht den zwei Österreichern eine saftige Strafe. Wegen Anstandsverletzung droht dem Paar nun eine Strafe zwischen 5.000 und 10.000 Euro.

