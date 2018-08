"Du bist doch in Haft!" 17. August 2018 05:12; Akt: 16.08.2018 17:32 Print

Haft-Krimi: "Bin Opfer eines Doppelgängers"

Donnerstagfrüh glaubte Reisemanager Helmut M. beim Joggen in Himberg (NÖ) schlecht zu träumen. Denn am Handy fragte ein Freund: "Wieso hebst du ab? Du bist doch in Haft". Hier die Erklärung.