Hagel hinterlässt Schäden von über 1 Million Euro

Wolkenbruchartige Regenfälle verbunden mit Hagel zogen gestern eine Spur der Verwüstung über den steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. „Auf einer Agrarfläche von rund 3.000 Hektar sind schwere Schäden an Acker-, Obst-, Weinkulturen und Grünland entstanden. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt mehr als 1 Million Euro“, so der zuständige Landesleiter, Ing. Josef Kurz, nach einer ersten Schadensaufnahme.

Der Hagel sorgte auch für Verkehrsverzögerungen, da die heftigen Gewitter für schlechte Sicht sorgten - besonders auf der A2 Südautobahn. Straßen und Wiesen waren durch die vielen Hagelkörner zum Teil komplett weiß.

Auch am Sonntag kann es erneut zu Hagelgewittern im Süden und Westen Österreichs kommen. Dabei sind auch die Ausmaße, wie sie am Samstag in Hartberg vorkamen, nicht auszuschließen.

(slo/red)