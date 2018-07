Heißes Wochenende mit Gewitter-Finale

Nach der gewittrigen Woche tut uns das Wetter wenigstens am Wochenende einen Gefallen. Schon am Freitag wird es warm und recht sonnig, auch Samstag und Sonntag eignen sich wohl für ein ein oder anderen Badeausflug.

Freitag

Der Freitag kann mich Höchstwerten bis zu 29 Grad aufwarten. Der Luftdruck steigt, es bleibt großteils trocken. Nur um die Mittagszeit sind vorübergehend ein paar dichtere Wolken möglich. Im Alpenvorland und im Mühl- und Waldviertel kann es lokale Regenschauer geben. Der Wind weht aus Nordwest.

Samstag

Am Samstag kann vor allem der Südwesten ein paar gewittrige Regenschauer abbekommen, denn im Berg- und Hügelland bilden sich Quellwolken. Die Temperaturen erreichen jedoch erneut 30 Grad.

Sonntag

Auch am Sonntag wird es wieder warm (bis zu 28 Grad), doch die Gewittergefahr ist bis dahin kräftig angestiegen. Bereits am Vormittag kann es zu Regenschauern und Gewittern kommen, bis zum frühen Nachmittag ist dann in ganz Österreich mit Blitz und Donner zu rechnen. Der Wind weht nur noch schwach.

Der weitere Trend: Montags wird es wieder sonnig, im Westen und Süden ist weiterhin mit Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen wieder bei 29 Grad. Am Dienstag und Mittwoch dominieren wieder vereinzelte Gewitterherde, die Temperaturen bleiben sommerlich bei bis zu 31 Grad.

