Ex-Reisebüro-Chef auf Zwangsurlaub in Zelle

Vergangene Woche wurde die Verhaftung eines Österreichers (47) in Spanien bekannt – "Heute" berichtete. Helmut M. war nie ein kleiner Fisch.

Bekannt wurde der schillernde Freund Falcos einst als Veranstalter von Luxusreisen mit privatem Hang zu Saus und Braus. Jahrelang rätselte die Branche, wie sich der Reiseprofi leisten konnte, was er stolz zeigte: die imposante Villa in Himberg (NÖ) mit Terracotta-Kriegern am Eingang, den Swimmingpool mit Wasserfall, die goldenen Armaturen, den tollen Schmuck seiner Frau.

Aber Helmut M. schien ja auch tüchtig. Er war ein Pionier des All-inclusive-Tourismus, sein Unternehmen "Gulliver’s Reisen" hatte 18 Filialen, und in der DomRep errichtete er die Hazienda-Resorts. Einen Luxus-Bungalow dort bezog Amigo Falco. Doch der schöne Schein trog.

Flucht nach Spanien

2015 musste "Gulliver’s Reisen" Konkurs anmelden. Und als Sachverständige den Schaden (32,8 Mio. Euro) sichteten, fielen verdächtige Entnahmen und große Geldverschiebungen auf.

Für die Justiz ein Hinweis auf "Gläubigerschädigung, Bilanzfälschung und Veruntreuung". Die Ermittlungen haben Helmut M. offenbar Angst gemacht. Denn plötzlich war der Verschwender samt Ehefrau Carla und Sohn (7) verschwunden. In Orihuela (Provinz Alicante) haben ihn Zielfahnder jetzt aufgespürt, obwohl er täglich das Handy wechselte.

Sein Versteck: eine luxuriöse Finca. Und auch seinem Stil war Helmut M. wohl treu geblieben: Denn von Spanien aus soll er bis zu 16 Mio. Euro ergaunert haben, indem er 98 Opfern nicht existente Fonds, Immobilien und Grundstücke andrehte (es gilt die Unschuldsvermutung). Österreich hat seine Auslieferung beantragt.

