Heuer 443 Zecken pro 100 Quadratmeter Wiese

Heuer wird für die achtbeinigen Blutsauger ein herrliches Jahr: Forscher von der Veterinärmedizin Wien erwarten 2018 bis zu 443 Zecken pro 100 Quadratmeter Wiese – mehr als doppelt so viele wie 2017. Das ist die höchste Zahl seit Beginner der Messungen.

Mehr Patienten

Bereits jetzt verzeichnen Ärzte einen Anstieg bei gestochenen Patienten: „Es sind definitiv mehr Menschen wegen Zecken in den Ordinationen, als üblich.“, so Dr. Kamaleyan-Schmied, Obfrau der Sektion Allgemeinmedizin der Ärztekammer. Aber: Nur ruhig Blut, die Medizinerin sieht keinen Grund zur echten Panik. "Einen echten Ansturm können wir momentan nicht verzeichnen."

Kein Grund zur Panik

Nicht jeder Stich endet in einem medizinischen Notfall:

„Natürlich ist es wichtig, die entsprechenden Impfungen immer wieder aufzufrischen. Viele Menschen kommen erst darauf, dass sie ihre Impfungen schon lange nicht auffrischen haben lassen, wenn sie gestochen worden sind. Aber man stirbt nicht gleich an einem Zeckenstich.“

Der Tip der Ärztin: „Ruhe bewahren, und wenn nötig am nächsten Tag zum Arzt gehen.“

(red)