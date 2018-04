Mahlzeit! Dieses Essen kreucht und fleucht

Heuschrecken, Mehlwürmer, Krokodil und Zebra-Steaks: Bei Wolfgang Holler stehen exotische Gerichte ganz oben auf der Speisekarte. In seinem Restaurant "Hollers" in Wiener Neustadt wird wagemutigen Gourmets das große Krabbeln auf dem Teller serviert. "Man muss nicht in den australischen Dschungel reisen, um Insekten zu verspeisen", erzählt Holler.

In seinem Gasthaus tischt der gebürtige Steirer seit acht Jahren die außergewöhnlichen Speisen auf und steht auch selbst am Herd. Die krabbelnde Ware bekommt der Koch alle zwei Wochen lebend von einem Insektenzüchter aus Oberösterreich angeliefert. Daraus zaubert der 53-Jährige unter anderem exotische Salate und Currys. "Die Gäste probieren die Speisen erst zögerlich und sagen dann ganz überrascht 'na das schmeckt ja eh nicht schlecht'".

Kritik wegen Exoten-Fleisch

Neben den Insekten ist Hollers Küche auch für seine Exoten-Steaks bekannt. "Für mich ist das beste Fleisch Zebra-Fleisch." Wöchentlich bekommt er eine Lieferung Känguru, Schlange, Strauß, Bison und Krokodil. Nur einmal hagelte es dafür von einem Gast Kritik. Die schlug Holler auf den Magen: "Ist es unmoralisch, Exoten zu essen? Wenn ja, dann ist es auch unmoralisch, heimische Tiere zu verspeisen. Tiere sind Lebewesen, egal von wo sie stammen. Wichtig ist, dass sie artgerecht gehalten werden", verteidigt er seine Speisekarte.

"Ich will selbst Insekten züchten"

Schon als kleines Kind war der gelernte Koch vom Exotischen fasziniert. Im Mai 1984 packte der selbsternannte "Insektenmann" dann erstmals seinen Rucksack und reiste ein Monat lang durch Sri Lanka. Dort wurden seine Geschmacksnerven so richtig angekurbelt.

"Ich reise jetzt seit 20 Jahren regelmäßig nach Asien. Nächste Woche fliege ich wieder nach Thailand." Die ausländische Küche hat Holler bereits erfolgreich nach Österreich geholt. Jetzt will er einen Schritt weitergehen. "Ich möchte selbst Insekten züchten anfangen."