Mit diesen Tipps schlafen Sie trotz Hitze gut

Wenn selbst in der Nacht die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken und die Wärme in der Wohnung nicht entweicht, wird der Schlaf zur schweißtreibenden Angelegenheit. Die empfohlene Zimmertemperatur von 18 Grad lässt sich in den Sommermonaten ohne Klimatisierung häufig nicht erreichen.

Dennoch gibt es ein paar Tricks, um die derzeitigen Tropennächte möglichst ausgeruht zu überstehen.

Richtiges Lüften: Idealerweise sollte nur dann gelüftet werden, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Temperatur im Haus oder der Wohnung. Typischerweise empfiehlt sich das Lüften ab dem späten Abend bis zum nächsten Morgen. Ist eine Querbelüftung, zum Beispiel von West nach Ost, in der Wohnung möglich, sollte diese genutzt werden.

Tagsüber bleiben Vorhänge und Jalousien geschlossen. Jegliche Sonneneinstrahlung treibt die Temperaturen in die Höhe. Besonders geeignet sind Außenjalousien sie lassen nur etwa ein Viertel der Sonnenenergie nach innen durch, Innenjalousien dagegen etwa drei Viertel.

Trotz hoher Raumtemperaturen sollte auf dünne Bettwäsche nicht verzichtet werden, der Körper kühlt sonst zu sehr aus. Das beste Material ist Baumwolle: Es saugt Schweiß auf.

Eine mit kaltem Wasser umfunktionierte Wärmflasche führt nicht zum Ziel. Es besteht die Gefahr einer Erkältung.

Falls möglich, sollte auf andere und kühlere Räume ausgewichen werden. In Einfamilienhäusern gibt es zwischen den verschiedenen Etagen meist große Temperaturunterschiede, mit den höchsten Werten unter dem Dach.

Um der Hitze im Haus gänzlich zu entfliehen, kann auf den Balkon oder den Garten ausgewichen werden. Das ist allerdings nicht jedermanns Sache.

Ventilatoren bringen zwar eine Abkühlung, in der Nacht besteht aber wieder die Gefahr der Erkältung, zudem erwärmt jeder elektrische Verbraucher die Raumtemperatur.

Vor allem im Schlafzimmer, aber auch in den anderen Räumen sollten elektrische Geräte wie Fernseher oder Computer in den Standby-Modus versetzt oder am besten gleich ganz ausgeschaltet werden. Jeder Stromverbraucher ist eine Wärmequelle.

Als eine langfristige Möglichkeit zum besseren Umgang mit der Wärme empfiehlt sich eine Matratze mit einer Sommer- und einer Winterseite.

Schwere, sprich fettreiche Speisen sollten vermieden und untertags reichlich Wasser getrunken werden, um in der Nacht eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung des Körpers zu gewährleisten.

Ungeeignet für eine ruhige Nacht sind alkoholische Getränke. Sie sorgen für einen leichten Schlaf und trocknen den Körper aus.

Sehen Sie im Video noch weitere einfache "Abkühler" für die heißen Tage:



