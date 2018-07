Die wichtigste Frage zuerst: 1. Wann kommt Abkühlung bzw. wie lange wird die Hitzewelle noch dauern?

Die erste markante Hitzewelle des Jahres lässt Österreich stöhnen. 34,6 Grad zu Wochenbeginn waren nur der Anfang, so sind am Donnerstag Spitzenwerte bis zu 37 Grad im Bereich des Möglichen.

Das stabile Hochdruckwetter mit subtropischen Luftmassen hält laut den Wetterexperten von UBIMET in jedem Fall die ganze Woche an, erst im Laufe der nächsten Woche könnte sich aus Nordwesten etwas kühlere Luft durchsetzen. Die Hitzewelle könnte demnach vor allem im Osten durchaus 15 Tage oder sogar noch etwas länger andauern.

Die längste Hitzewelle der österreichischen Messgeschichte datiert übrigens aus dem Jahr 2003, sie dauerte in Wien, St. Pölten und Eisenstadt 29 Tage.

2. Was soll ich bei den heißen Temperaturen anziehen?

Da sich schwarze oder dunkle Kleidung sehr schnell aufheizt und die Wärme dann auch noch wieder abstrahlt, sollten Sie im Sommer besser die hellen Stücke aus dem Schrank hervor holen. Außerdem gilt: Weite, luftige Kleider fühlen sich bei 30 Grad + weitaus besser an, als eng anliegende Klamotten.

In Sachen Kleider gibt es übrigens noch weitere Tipps: So soll auf Polyester-Teile verzichtet werden, weil die Chemiefaser nicht atmungsaktiv ist und dazu führt, dass man schneller schwitzt. Leinen, Seide und Baumwolle sind atmungsaktiv und haben einen kühlenden Effekt.

3. Wie verhalte ich mich bei einem Hitzschlag?

Bei extremer Hitze und Sonneneinstrahlung ist der sogenannte Hitzschlag oder Sonnenstich eine der häufigsten gesundheitlichen Bedrohungen. Es handelt sich um eine Überhitzung des Körpers. Durch Schwitzen kann der Körper die Temperatur normalerweise regulieren. Wenn man allerdings zu wenig trinkt, geht das nicht mehr und es kommt zu Hitzestau.

Schnelles Handeln ist im Falle eines Hitzschlages wesentlich:

- Kühlen der betroffenen Person

- Feuchte Tücher auf Kopf und Körper legen

- Enge Kleidung lockern

- Schluckweise Wasser trinken/verabreichen

Ist die Person bewusstlos, sollte sie in die stabile Seitenlage gebracht werden bevor umgehend der Notruf verständigt wird!

Hitzschlag - Symptome und Erste Hilfe

Lesen Sie hier: Wie erkenne ich einen Hitzschlag?

4. Wie halte ich meine Wohnung kühl?

Wenn die Temperaturen auch nachts nicht mehr wirklich sinken, heizt sich die Wohnung rasch auf. Daher gilt: Wenn Sie lüften wollen, dann nur sehr früh am Morgen. Den Rest des Tages sollten die Fenster aber geschlossen bleiben. Zusätzlich ist es sehr hilfreich, wenn man eine Markise, Rollladen oder Jalousien verwendet.

Da elektrische Geräte Hitze abgeben, sollten diejenigen, auf die man verzichten kann, abgeschaltet werden. Außerdem ist es hilfreich, Vorhänge anzufeuchten. So sorgen sie für Zugluft in der Wohnung.

Um trotz der tropischen Temperaturen möglicht gut durchschlafen zu können, wird empfohlen NICHT auf Bettwäsche zu verzichten. Denn das führt dazu, dass der Körper zu sehr auskühlt. Bestenfalls verwenden Sie ein dünnes Laken aus Baumwolle zum Zudecken. Wenn die Temperaturen im Schlafzimmer nicht mehr sinken wollen, weichen Sie wenn möglich auf einen kühleren Raum aus.

5. Wann bekomme ich "Hitzefrei"?

Wenn Sie nicht am Bau arbeiten, dann lautet die Antwort leider: gar nicht. So gibt es in Österreich für Arbeitnehmer leider grundsätzlich keine Hitzeferien. Auch wenn das Thermometer mehr als 35 Grad Celsius anzeigt, gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür, um vom Arbeitsplatz fern zu bleiben.

Allerdings gibt es einige Regelungen, an die sich Ihr Arbeitgeber halten sollte. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Wann bekommen wir "Hitzefrei"?

6. Wie sollte ich mich ernähren?

Schwere, sprich fettreiche Speisen sollten vermieden und untertags reichlich Wasser oder ungesüßte Tees (2 bis 3 Liter sind ideal) getrunken werden. Besonders zu empfehlen ist Grüner Tee, weil er von innen kühlt –auch wenn er warm bzw. lauwarm getrunken wird. So wird auch in der Nacht eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung des Körpers gewährleistet.

Auf alkoholische und koffeinreiche Getränke sollten Sie besser verzichten. Sie sorgen für einen leichten Schlaf und trocknen den Körper aus. Außerdem belasten sie den Kreislauf noch zusätzlich.

Was sich sonst noch am Speiseteller empfiehlt: Obst und Gemüse (Melonen, Gurken, Paradeiser etc.), Kompotte, Salate, fettarme Fleisch- und Gemüsesuppen, fettarme oder verdünnte Milch und Milchprodukte (z.B. Buttermilch mit Mineralwasser). Minze und Basilikum sowie Zitrusfrüchte haben außerdem eine kühlende Wirkung.

Hitzewelle: Kühlende Lebensmittel

Ein großer Teller Wassermelone, ergänzt mit Minze und einer Prise Salz – das ist ein ideales Sommeressen bei heißen Temperaturen. Das Salz liefert Elektrolyte, die durch das Schwitzen verloren gehen und die Minze kühlt von innen.

7. Wie bewahre ich im Büro einen kühlen Kopf?

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke sinkt die Konzentration erwiesenermaßen. Wir fühlen uns müde und schlapp. Da Sie sich im Büro wohl kaum feuchte Handtücher ins Zimmer hängen oder nasse T-Shirts anziehen können, müssen Sie andere Wege zur Abkühlung finden. Ein kleiner, nicht zu starker Ventilator am Schreibtisch, ein feuchtes Tuch, das Sie sich immer wieder in den Nacken legen – alles, was gut tut und nicht gegen die Büro-Etikette verstößt, kann helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Trinken Sie genügend und frühstücken Sie trotz der Hitze ausgiebig (am besten die oben empfohlenen Lebensmittel), damit Sie genügend Energie haben. Zu Mittag sollten Sie auf leichte Kost wie einen Salat setzen.

Ihre Pausen verbringen Sie bestenfalls an schattigen Plätzen oder in kühlen Räumen. Verzichten Sie nicht darauf, denn Pausen fördern auch bei Hitze die Konzentration.

8. Was ist ein Hitzekollaps?

Ein Hitzekollaps ist eine Kreislaufschwäche, die bei empfindlichen Personen schon bei relativ geringer Wärmebelastung auftreten kann. Auslösende Faktoren sind meist längeres Stehen oder Ausdauerbelastungen. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

9. Wie kann ich meine Haustiere vor der Hitze schützen?

Auch unsere tierischen Freunde müssen mit der Hitzewelle klarkommen. Anders als der Mensch können sich unsere Haustiere aber nicht durch Schwitzen abkühlen, sondern vor allem durch Hecheln und Trinken. Ausreichend Flüssigkeit ist deshalb überlebenswichtig, um die Tiere vor Austrocknung und einem lebensbedrohlichen Anstieg der Körpertemperatur zu schützen.

Haustiere sollten sich zudem immer an ein schattiges Plätzchen zurückziehen können. Zu beachten ist dabei, dass sich der Sonnenstand im Lauf des Tages ändert. Hilfreich sind bei Kleintieren neben schattigen Häuschen auch feuchte Handtücher über dem Gehege.

Hunde sollten im Sommer übrigens nicht zu kurz geschoren werden, da sie auf unbehaarten Stellen Sonnenbrand bekommen können. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

10. Soll ich jetzt auf Sport verzichten?

Hier gilt: Längere körperliche Anstrengungen sollten nicht in die Mittags- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Dann ist die Hitze- und Ozonbelastung am höchsten. Senioren, Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen ist vom Sport bei Hitze generell abzuraten.

Durch die Hitze schlägt unser Herz trotz gleicher Trainingsintensität um bis zu 20 Schläge pro Minute schneller. Hier heißt es daher, das Work-out weniger anstrengend zu gestalten, um Herz und Kreislauf zu schonen.

Wer nicht auf Sport im Freien verzichten möchte, sollte bestenfalls ganz in der Früh aktiv werden, oder auf Sportarten wie Schwimmen ausweichen.

Die aktuelle Hitze-Situation in Österreich finden Sie hier >>>



(red)