Jetzt wird es täglich bis zu 36 Grad heiß

Es erwartet Österreich ab Sonntag eine weitere Hitzewelle. Nach der kurzen Abkühlung, welche am Samstag verbreitet etwas Niederschlag brachte, steigen die Temperaturen ab sofort bereits wieder auf über 30 Grad an. Grund dafür ist eine südwestliche Höhenströmung, diese bringt weiterhin subtropische Luftmassen in den Alpenraum.

Gepaart mit dem vielen Sonnenschein ergeben sich in der kommenden Woche täglich Werte bis zu 36 Grad, die Sonne brennt dabei fast uneingeschränkt vom Himmel, Zwischenzeitlich bilden sich aber auch Quellwolken und lokale Hitzegewitter, Abkühlung bringen diese aber keine. Bedeutet auch: die Nächte werden zu echten Tropennächten.

Sonntag

Am Sonntag halten sich im zentralen Bergland zunächst noch einige kompakte Restwolken, abseits davon startet der Tag meist sonnig. Unter der kräftigen Sommersonne entstehen jedoch wieder überall Quellwolken, aus denen im Laufe des Nachmittags vom Rheintal bis in die Obersteiermark einzelne Schauer und Gewitter entstehen. Im östlichen Donauraum sowie im Nordburgenland weht lebhafter Nordwestwind, die Höchstwerte erreichen 26 bis 34 Grad.

Montag

Der Montag gestaltet sich unter Hochdruckeinfluss überwiegend freundlich. Zunächst scheint oft die Sonne, folglich bilden sich ausgehend vom Hügel- und Bergland viele Wolken und der Nachmittag und Abends verläuft im Westen schließlich leicht unbeständig mit Schauern und Gewittern. Der im östlichen Flachland lebhafte Wind dreht auf Nord bis Nordost, die Temperaturen steigen auf 28 bis 35 Grad.

Dienstag

Der Dienstag beginnt sehr freundlich und die Sonne zeigt sich überall für viele Stunden. Im Laufe des Tages entwickeln sich dann verbreitet Quellwolken und nachfolgend gehen von Vorarlberg bis ins Mostviertel Schauer und Gewitter nieder. Dazu weht im Alpenostraum lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche Werte von 28 bis 35 Grad.

Mittwoch

Am Mittwoch halten sich am Morgen vom Vorarlberg bis Oberkärnten noch einzelne Nebelfelder, sonst scheint von der Früh weg die Sonne. Im Laufe des Tages entstehen besonders im Berg- und Hügelland erneut Quellwolken und zum Nachmittag steigt dann das Gewitterrisiko deutlich an. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind und die Temperaturen steigen auf hochsommerliche Werte 28 bis 35 Grad.

Donnerstag

Der Donnerstag bringt einen Hochsommertag. Von der Früh scheint überall die Sonne. Im Tagesverlauf steigt über dem Berg- und Hügelland das Gewitterrisiko an und einzelne kräftige Hitzegewitter sind nicht ausgeschlossen. Der Wind weht meist schwach bis mäßig. Die hochsommerlich heißen Temperaturen erreichen Werte von 28 bis 36 Grad.

(red)