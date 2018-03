Kältewelle sorgte für Rekordzahl an Pannen

Die Kältewelle, die Österreich in den letzten Tagen im Griff hatte, war auch beim Pannendienst merkbar: So gab es allein am Montag 8.405 Einsätze und 12.827 Anrufe. Zum Vergleich dazu waren es genau einen Monat zu vor, am 26. Jänner, noch lediglich 1.811 Einsätze.

Die ÖAMTC-Einsatzzahlen von 25.2. bis 1.3.:



Pannenhilfe

Burgenland 906

Kärnten 2.133

Niederösterreich 5.739

Oberösterreich 5.615

Salzburg 2.233

Steiermark 4.672

Tirol 2.770

Vorarlberg 933

Wien 6.175



Abschleppdienst

Burgenland 57

Kärnten 109

Niederösterreich 336

Oberösterreich 269

Salzburg 116

Steiermark 198

Tirol 144

Vorarlberg 62

Wien 546

"Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt haben zu einem starken Anstieg unserer Einsatzzahlen geführt", berichtet Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. "Wie üblich hat sich das besonders am Montag bemerkbar gemacht, wenn viele Autofahrer ihren Wagen erstmals nach dem Wochenende wieder starten wollten."

Am Dienstag brachten die tiefwinterlichen Temperaturen dem Club 6.234, am Mittwoch 7.082 Einsätze in ganz Österreich. Die Zahl der Anrufe von Montag bis Donnerstag (40.631) war rund dreimal so hoch wie in einer durchschnittlichen Woche. "Der Großteil unserer Einsätze betrifft Autobatterien, denen bei der Kälte der Saft ausgeht. Aber auch Probleme mit verstopften Kraftstofffiltern bei Dieselfahrzeugen waren ein häufiger Pannengrund", hält Samek fest.

Die Kältewelle begann am Sonntag. Meteorologen stellen für die nächsten Tage Besserung in Aussicht. Mehr dazu hier >>>

(red)