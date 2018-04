Urteil aufgehoben 26. April 2018 05:30; Akt: 26.04.2018 06:17 Print

Liebespaar-Mord: "Ich hörte sie schreien"

Am Mittwoch musste sich ein 36-Jähriger in Wien vor Gericht verantworten, weil er vor 18 Jahren an einem grausamen Mord beteiligt gewesen sein soll.