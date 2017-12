Will keiner die 6,1 Lotto-Millionen haben?

Ein Steirer und ein Niederösterreicher werden den heutigen Weihnachtstag nie vergessen: Sie tippten 7, 8, 14, 33, 38 und 40 und gewannen jeweils rund 6,1 Millionen Euro. Damit war der erste Sechsfach-Jackpot in der Geschichte von "6 aus 45" geknackt.

"Bis jetzt haben sich die Neo-Millionäre noch nicht gemeldet", sagt Lotto-Sprecher Günter Engelhardt zu "Heute". Die beiden wissen vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück.

Beide Gewinner waren per Quicktipp erfolgreich. Insgesamt wurden für die Ziehung am Sonntag 17,9 Millionen Tipps abgegeben, was zu einer Rekord-Gewinnsumme von mehr als 12,2 Millionen Euro für die "sechs Richtigen" führte.

(red)