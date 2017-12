Diese Zahlen machen Sie zum Lotto-Millionär

Die Bescherung könnte für Glückspilze heuer richtig ergiebig ausfallen, denn ein neuer Rekord-Sechser lag erstmals in der Geschichte des Lotto für Spieler im Bereich des Möglichen.

Umfrage Was würden Sie mit einem so hohen Lottogewinn machen? Sparen

Anlegen

Mir meine heimlichen Wünsche erfüllen

Spenden

Alles verprassen

Zehntausende Menschen stürmten bis zur letzten Minute in die Lotto-Annahmestellen um sich ihre Chance auf den großen Sieg zu sichern. Rund 12 Millionen Euro liegen im Topf.

Auf Grund des heutigen Weihnachtsfestes, wurde die Ausstrahlung der Ziehung auf 20.05 Uhr verschoben. Familien können so in Ruhe ihre Geschenke übergeben, bevor vielleicht Fortuna alles in den Schatten stellt.

Die Gewinnzahlen der "Lotto 6 aus 45"- Ziehung am Heiligen Abend (24. Dezember 2017)*:

7

8

14

33

38

40

ZZ: 2

Joker: 6 1 1 5 1 8

LottoPlus: 9, 16, 28, 29, 30, 37

Ob der Jackpot geknackt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Üblicherweise dauert die Auswertung durch die Österreichischen Lotterien einige Stunden – "heute.at" bleibt für Sie am Ball.

*Alle Angaben ohne Gewähr.

