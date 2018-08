Deshalb feiern wir Maria Himmelfahrt

Am 15. August feiern wir Maria Himmelfahrt. An diesem Tag wird alljährlich der Aufnahme der Jungfrau Maria in den Himmel gedacht.

Für die katholische Kirche ist Maria Himmelfahrt ein "Hochfest". Die Aufnahme Marias in den Himmel wird mit Gottesdiensten und Segnungen begangen.

Gleichzeitig ist Maria Himmelfahrt in Österreich ein gesetzlicher Feiertag, d.h. Arbeiter und Angestellte dürfen ganz offiziell zuhause bleiben. Bei unseren deutschen Nachbarn hingegen müssen fast alle zur Arbeit gehen, nur in zwei Bundesländern gelten Ausnahmen.

