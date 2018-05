Mathe-Matura war wohl viel zu schwer für Schüler

Offiziell werden die Noten erst am 4. Juni bekanntgegeben. Einige Lehrer haben die Arbeiten der Mathematik-Matura aber bereits korrigiert und sind offenbar geschockt. Denn die Ergebnisse scheinen alles andere als gut zu sein.

Umfrage Wie finden Sie die neue Zentralmatura? Sehr gut! Sie garantiert Fairness und einen allgemeinen Bildungsstandard.

Geht so. Ich sehe keine Verbesserung zum alten System.

Mies! Die Lehrer sollten wieder die Maturaaufgaben stellen dürfen.

Matura ist mir egal. Der Pflichtschulabschluss reicht vollkommen.

Wie ein HTL-Lehrer dem "Kurier" berichtet, soll das Beurteilungsraster das Problem sein. Denn innerhalb eines Beispieles würde man keinen Unterschied machen, ob jemand keine Ahnung hat oder nur einen kleinen Denkfehler gemacht hat - in beiden Fällen werden keine Punkte vergeben!

Matura anpassen?

In einer berufsbildenden höheren Schule sollen aus diesem Grund 38 Prozent einer Klasse bei der Mathe-Matura durchgefallen sein. Und das obwohl im Abschlusszeugnis kein Schüler ein "Nicht Genügend" bei sich stehen hatte. Das wirke sich natürlich auf die zukünftigen Bewerbungsaussichten aus, so ein Pädagoge in dem Bericht.

Viele Lehrer kritisieren auch die Fragestellungen: So musste man die Angaben sehr genau lesen, die Gefahr war groß, auf ein e komplett falsche Spur zu gelangen. Denn trotz "korrektem Rechenweg" hätte man in dem Fall keinen einzigen Punkt zugesprochen bekommen.

Roland Gangl, Vorsitzender der BHS-Lehrergewerkschaft, verlangt nun, dass man die Zentralmatura den Schülern anpassen sollte. So müsste sich eine AHS-Matura im Vergleich zu einer BHS-Matura deutlich unterscheiden.

(slo)