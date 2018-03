Medikamente ins Auto: 1. Drive-In-Apotheke eröffnet

Wenn die Grippe zuschlägt, ist es oft schwer aus dem Bett zu kommen – geschweige denn die nötigen Medikamenten aus der Apotheke zu besorgen. Hier kommt die Salvator-Apotheke in Mattersburg (Bgld.) ihren kränkelnden Kunden seit neuestem ein Stück weit entgegen: Seit einer Generalrenovierung gibt es im Innenhof des Gebäudes einen Drive-In-Schalter.

Geschäftsführer Dr. Akos K. mit Elisabeth S., die den grandiosen Einfall hatte. (Bild: zVg) Geschäftsführer Dr. Akos K. mit Elisabeth S., die den grandiosen Einfall hatte. (Bild: zVg)

Nicht aussteigen müssen

Statt einen Parkplatz suchen und an den Schalter gehen zu müssen, bekommen die Kunden ihre Medikamente am Drive-In-Schalter direkt durch das Autofenster gereicht. Die Idee kam der Vermieterin des Hauses, Elisabeth S., bei den Sanierungsarbeiten am Gebäude: "Die Parkplatz-Situation hier ist sehr knapp." Dr. Akos Koloszar, Geschäftsführer der Apotheke, war sofort begeistert und stimmte zu.

"Gute Idee"

Für die Salvator-Apotheke und Elisabeth S. ist der Drive-In-Schalter ein Erfolg: "Es kommt sehr gut an. Besonders bei schwangeren Frauen und Familien mit Kindern, die nur schnell etwas abholen müssen." Vor gähnender Leere im Geschäft selbst fürchtet man sich nicht: "Das ist ja nicht dafür gedacht, die Menschen zur Faulheit anzustiften. Die meisten Leute kommen immer noch zu Fuß durch die Tür herein."

(shoe)