Einsatzfahrzeuge fahren auf Autobahnen bald gratis

Norbert Hofer, neuer Minister für Verkehr, Innovation und Technologie, adaptiert die Mautordnung. Schon in wenigen Wochen soll die Änderung, die gemeinnützigen Einsatzorganisationen zugute kommt, in Kraft treten.

"Die neue Mautordnung sieht vor, dass Einsatzfahrzeuge dieser gemeinnützigen Organisationen, die über einen Blaulicht-Bescheid verfügen, die heimischen Autobahnen und Schnellstraßen kostenlos befahren dürfen", so das Miniserium Montag. Betroffen seien etwa Berg-, Wasser- und Höhlenrettung, die bis dato nur im Einsatzfall von der Mautpflicht befreit waren.

"In den letzten Wochen sind verstärkt Forderungen von Interessenvertretungen und Organisationen nach einer Gleichstellung ihrer Einsatzfahrzeuge mit Fahrzeugen von Rettung, Polizei und Feuerwehr an mich herangetragen worden – auch mit der Begründung, dass die Einsatzfahrzeuge von den ehrenamtlichen Hilfskräften auch für Fahrten zu Fortbildungen, Übungen oder Koordinationssitzungen verwendet werden. In einem gemeinsamen Termin mit den Vorständen der Asfinag haben wir daher beschlossen, diese Gleichstellung vorzunehmen", erklärt Hofer.

Amtsübergabe Infrastrukturministerium an Norbert Hofer



(red)