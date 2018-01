Warum zeigte eigener Sohn Diplomaten an?

Eine schreckliche Familientragödie beschäftigt das Land seit Tagen: Stürzte ein ehemaliger Spitzendiplomat seine Liebsten in den Abgrund? Nachdem seine Schwiegertochter (37) im Wiener Donauspital ihren acht Monate alten Buben erstickt und selbst einen Suizidversuch unternommen haben soll, wurde am Dienstag ein hässlicher Verdacht laut: Der pensionierte Botschafter, der auch hohe Ministeriumsposten inne hatte, soll sich am Christtag an seiner Enkeltochter (4) vergangen haben und so den Krankenhausaufenthalt der Schwiegertochter mit ihren beiden Kindern ausgelöst haben. Laut der Aussage der Frau, die ihr eigenes Kind mit einem Polster getötet haben soll, wollte sie mit der Tochter und dem Sohn (der Fieber bekam) das Trauma im SMZ-Ost aufarbeiten.

Diplomat zumindest 14 Tage in Haft

Nach dem gewaltsamen Tod des Säuglings brachte der Vater des toten Buben weitere Ermittlungen in seiner Familie ins Rollen. Er ging mit einem von seiner Gattin gedrehten "Belastungsvideo" zur Polizei und zeigte seinen eigenen Vater – den Diplomaten – an. Vorwurf: sexueller Missbrauch Minderjähriger. Der pensionierte Staatsdiener wurde am Montag in seinem Landsitz in der Steiermark verhaftet und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Dort wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Mann bleibt zumindest 14 Tage dort, dann erst findet nämlich die nächste Haftprüfungsverhandlung statt.

Gegenüber seinem Anwalt Rudolf Mayer bestreitet er die Vorwürfe seiner Enkelin vehement ("Ich war nie alleine mit dem Kind"), sagt aber: "Wenn das Gericht der Meinung ist, dass ich hierbleiben muss, dann kann ich das nicht ändern." Fassungslos und erschüttert sei der Verdächtige laut seinem Rechtsbeistand allerding vom Tod seines Enkelsohnes.

"Zauberspiele" mit dem Stab des Opas

Doch was wirft das kleine Mädchen seinem Großvater in dem ominösen Video eigentlich vor? Laut "Heute"-Informationen spricht die Mama mit ihrem Kind über ein Spiel der Kleinen mit dem Großvater. Die Frau wollte explizit wissen, ob dabei der Stab des Opas ("Der saugt alles auf und kann Einhörner zaubern") bei den "Zauberspielen" zur Anwendung gelangt ist – und lieferte der Tochter laut Mayer die Antwort beinahe schon mit.

Pilot: "Meine Frau stellte Suggestivfragen"

"Bei ihrer Fragetechnik hätte sie wohl auch 'Ja' dazu gesagt, dass der Weihnachtsmann an der Sache beteiligt war", meinte laut Mayer sogar der Vater des Mädchens, der nach wenigen Minuten in dem Clip statt seiner Frau die "Befragung" der Tochter übernahm – "weil meine Gattin nur noch Suggestivfragen stellte".

Vater glaubt seiner Tochter

Dennoch betonte der Pilot gegenüber den Ermittlern, dass er seiner Tochter glaubt. Daher übergab er das 24-minütige "Belastungsvideo" auch der Polizei und zeigte seinen eigenen Vater an. Rätselhaft bleibt indes, warum er mit ihm nicht zuerst über die erschütternden Vorwürfe gesprochen hat.

Mutter soll schwere Kindheit gehabt haben

Laut ihrer eigenen Aussage war die mordverdächtige Mutter in ihrer Kindheit auf den Philippinen in den Fängen eines Kinderschänder-Rings. Sie kam erst mit sechs Jahren nach Österreich.

Ob die Frau an einer Geisteskrankheit leidet, sollen nun Gutachten klären. Die 37-Jährige ist nach einem Suizidversuch in einer Psychoklinik inhaftiert. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

