Model Jazz Egger "zu fett" für den Job

Das 20-jährige Model Jazz Egger dokumentiert in den sozialen Medien die hässlichen Seiten des Geschäfts mit der Schönheit.

"Ich komme gerade von einem Casting, wo man mir sagte, ich sei zu fett fürs Modeln", ist die junge Kärntnerin fassungslos. Egger bringt bei einer Größe von 1,77 Meter zarte 50 Kilo auf die Waage.

"Das ist untergewichtig!", erklärt sie. "Agenturen wollen ungesunde Models, die nur aus Haut und Knochen bestehen."

Anfangs erlag auch Egger dem Magerwahn. "Ich habe gehungert, nur 100 Kalorien am Tag verzehrt, total verrückt!", warnt Egger.

In London schon erfolgreich, ist Egger vor kurzem nach New York gezogen. Die Agentur, die von ihr verlangte, abzunehmen, stelle sich noch dazu als "besonders divers" dar. Sie haben besonders kurvige und teils übergewichtige Models im Portfolio (sogenannte Plus-Size-Models).

Jazz Egger fragt sich jedenfalls, wie das möglich sein kann. "Stellt euch vor, einem 14-jährigen Model wird gesagt, dass es zu dick ist, obwohl es schon untergewichtig ist. Was macht das mit einem?", fragt sie sich.

Das Modeln will Egger trotzdem nicht an den Nagel hängen. "Ich werde nicht aufhören, zu kämpfen", sagt sie und will sich nicht unterkriegen lassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)