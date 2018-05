Mumifizierte Leiche einer Österreicherin gefunden

Nachbarn verständigten am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte, da sie starken Gestank aus der Wohnung der Frau im Stadtteil Lungarno Soderini in Florenz wahrgenommen hatten. Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eintrafen, machten sie den grausamen Fund: In der Wohnung befand sich eine tote Frau. Der Leichnam der Bewohnerin war bereits mumifiziert.

Die 78-Jährige soll den Berichten italienischer Medien zufolge bereits vor einem Monat eines natürlichen Todes gestorben sein.

Es wurden keine Zeichen eines Gewaltverbrechens gefunden.

Über die genaue Herkunft der Österreicherin waren zunächst keine weiteren Informationen bekannt.

(red)