Nach Ostern beginnt der Frühling - diesmal wirklich

Am Ostermontag wird es weitgehend trocken und zeitweise sonnig. Die dichtesten Wolken halten sich noch in der Früh und vereinzelt kann es in den Morgenstunden noch regnen oder schneien, etwa in Ober- und Niederösterreich oder der Obersteiermark. Höchstwerte: 9 bis 17 Grad.

Umfrage Fahren Sie über Ostern weg? Ja, aber nicht mit dem Auto.

Ja, muss dafür mein Auto nutzen.

Nein, ich bleibe zu Hause.

Der Dienstag verläuft nach Auflösung einzelner Restwolken fast im ganzen Land sonnig. Etwas anders sieht es in Oberkärnten aus, hier stauen sich aus Süden einige mittelhohe Wolken, die aber vor allem Richtung Norden größere Lücken aufweisen. Der Südföhn weht in prädestinierten Lagen teils lebhaft und im Südosten und Osten lebhaft aus Südwest bis Südost. Es wird überall wärmer, womit die Höchstwerte auf 12 bis 22 Grad klettern.

Am Mittwoch meist wieder Sonne und hohe Wolken, föhnig und warm. Von Vorarlberg bis Kärnten aber einige Wolken und etwas Regen. Höchstwerte: meist 10 bis 20 Grad, mit Föhn in Ober- oder Niederösterreich auch etwas mehr, bei Regen etwas weniger.

Am Donnerstag mit teils kräftigem Nordwestwind nicht mehr ganz so mild mit meist 9 bis 17 Grad. Zudem wechseln Wolken, Sonne und ein paar Regenschauer. Mehr Schauer in der Früh, mehr Sonne am Nachmittag.

(red)