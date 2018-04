Nach dem Pollensturm kommen die Gewitter

Am Montag scheint in der Osthälfte von der Früh weg noch häufig die Sonne, von Vorarlberg bis Oberkärnten überwiegen dagegen die Wolken und örtlich gehen Schauer nieder. Tagsüber werden die Wolken dann weniger, allerdings entstehen in den zunächst sonnigen Regionen vermehrt Quellwolken, Schauer und Gewitter sind aber die Ausnahme. Bis 28 Grad gibt es dennoch.

Der Dienstag verläuft zweigeteilt. Im Osten und Südosten scheint bei nur harmlosen Wolken häufig die Sonne, nach Westen zu ziehen hingegen einige Wolken durch und besonders von Vorarlberg bis Salzburg gehen einzelne Schauer nieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad im Bregenzerwald und 27 Grad im Nordosten.

Wieder Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch halten sich landesweit zunächst noch einige Wolken und in Oberkärnten setzt Regen ein, welcher sich im Tagesverlauf weiter Richtung Westen verlagert. Im Rest des Landes werden die Wolken weniger und am Nachmittag entstehen vom Mühl- übers Weinviertel bis in die Südoststeiermark Schauer und Gewitter. Die Tageshöchstwerte erreichen von West nach Ost 13 bis 25 Grad.

Der Donnerstag bringt im Westen viele Wolken und vor allem am Nachmittag gehen auch einige Regenschauer nieder. Östlich einer Linie Salzburg-Villach entstehen nach einem meist freundlichen Beginn immer mehr Quellwolken, welche in der zweiten Tageshälfte zu Schauern und Gewittern heranwachsen. Der Wind spielt keine Rolle und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 9 Grad im Westen des Landes und 26 Grad im Osten.

