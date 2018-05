Nächste schwere Gewitter sind schon im Anmarsch

Überflutete Keller, Straßen unter Wasser, Stromausfälle: Vor allem in Niederösterreich tobte am Abend ein Unwetter, das vielen Bewohnern den Schlaf raubte.

Der Donnerstag beginnt vor allem von Vorarlberg bis zum Waldviertel sowie in der Obersteiermark mit vielen Wolken und örtlich ziehen hier in den Morgenstunden Regenschauer durch. Tagsüber kommt bevorzugt im Osten und Südosten häufig die Sonne zum Vorschein, in der feuchten Luft entstehen aber vermehrt Quellwolken. In der zweiten Tageshälfte gehen dann vor allem im Berg- und Hügelland teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. Die Temperaturen erreichen im Bergland 14 bis 20, im Flachland je nach Sonne 21 bis 29 Grad.

Am Freitag überwiegen zunächst in weiten Teilen des Landes die Wolken und anfangs fällt im Bergland und im Süden mitunter ein wenig Regen. Tagsüber setzt sich vor allem im Osten die Sonne durch, im zentralen Bergland und im Süden gehen dagegen weitere Schauer und Gewitter nieder. Meist trocken bleibt es am Bodensee sowie vom Donauraum nordwärts.

Halbwegs ruhig ab Samstag

Der Samstag startet in den Alpen und im Süden mit einigen Restwolken, bis auf lokale Schauer in Kärnten und in der Weststeiermark bleibt es aber weitgehend trocken. Im Tagesverlauf bilden sich hier jedoch wieder Quellwolken und in der Folge gehen ein paar Schauer und Gewitter nieder.

Abseits der Alpen bleibt es hingegen weitgehend trocken und über weite Strecken des Tages scheint die Sonne.

(red)