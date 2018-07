Neuer Kalender: Volle Power bei Jungbauern

Unter dem Motto "Helden der Landwirtschaft" zeigen die Models für den Jungbauernkalender 2019, was sie können – "Heute" war beim Foto-Shooting in der Gärtnerei Schippani in Wien-Simmering dabei.

Nachdem im letzten Kalender der Hintergrund der bäuerlichen Arbeit beleuchtet wurde, will sich der kultige Kalender für 2019 auf die "Helden der Landwirtschaft" konzentrieren.

"Die heimische Landwirtschaft leistet jeden Tag eine herausragende Arbeit, das wollen wir so authentisch wie möglich veranschaulichen", so Bundesobmann Stefan Kast. "Auf den Motiven finden sich deshalb unter anderem Milchviehställe, Bienen, Obstbau, beweidete Almen und auch Nischen der landwirtschaftlichen Produktion."

Großer Ansturm

Wie jedes Jahr bewarben sich auch heuer wieder viele junge Bäuerinnen und Bauern, um für den beliebten Kalender zu posieren. "Leider können am Ende nur 24 vor der Kamera stehen. Wichtig ist uns dabei ein Bezug zur Landwirtschaft", erklärt Generalsekretär Andreas Kugler.

Vorbestellen kann man den Kalender schon jetzt (28 Euro), zugeliefert wird er dann nach der offiziellen Präsentation am 4. Oktober. Alle Infos auf: jungbauernkalender.at

