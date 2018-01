Nur wenige verlieren Doppelstaatsbürgerschaft

In ganz Österreich wurde bislang nur 30 Personen die doppelte Staatsbürgerschaft aberkannt: Das bestätigte die APA nach einem Bericht des "Kurier".

Aktuell würde man jedoch alleine in Wien noch 6.655 Fälle prüfen. Vier Mal konnte der Verlust einer Staatsbürgerschaft bestätigt werden.

In den anderen Bundesländern sieht es wie folgt aus: Sechs Aberkennungen in Oberösterreich, zwei in Niederösterreich, zehn in Salzburg, drei im Burgenland, neun im Vorarlberg und jeweils eine Aberkennung in Tirol und der Steiermark. In Kärnten konnte kein Verlust einer Staatsbürgerschaft festgestellt werden.

