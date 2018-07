Pannenstreifen-Freigabe startet Mitte Juli auf A4

Wie Verkehrsminister Hofer am Mittwoch präsentierte, soll der Versuch konkret über die 3,8 Kilometer zwischen den Ausfahrten Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat in Fahrtrichtung Ungarn abgewickelt werden. Ein halbes Jahr lang soll die Maßnahme evaluiert und dann entschieden werden, ob weitere Freigaben erfolgen. In Planung seien hier die Inntalautobahn (A12) und die Westautobahn (A1) in bestimmten Abschnitten.

Im Zuge der Freigabe gibt es auch neue Verkehrszeichen. Weiße Pfeile auf blauem Hintergrund zeigen einen befahrbaren Pannenstreifen an, wird ein grüner Pfeil über dem Pannenstreifen eingeblendet, darf man ihn befahren, bei einem roten "X" ist er gesperrt und muss verlassen werden. Generell soll ein Pannenstreifen nur bei Überlastung freigegeben werden.

Der ÖAMTC sieht im Pilotprojekt "einen interessanten Testlauf", warnt allerdings vor zu großen Erwartungen, weil eine Umsetzung nicht an vielen Stellen in Österreich möglich und sinnvoll wäre. "Eine Freigabe des Pannenstreifens kann nur eine temporäre Notlösung sein" und sei "kein Allheilmittel gegen Stau". Der ARBÖ begrüßt "grundsätzlich die Pannenstreifenfreigabe auf Autobahn-Teilstücken. Allerdings darf dies nicht zum Stopp des Autobahnausbaus führen".

