Portugal: Leichen von zwei Österreichern entdeckt

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die portugiesische Nachrichtenagentur "Lusa" berichten, wurden die Leichen der zwei Österreicher am Donnerstag gefunden.

Die beiden waren nach einem Paragleiterunfall an der südportugiesischen Küste noch als vermisst gemeldet. Von ihnen fehlte seit dem Unglück am Montag jede Spur.

Schwierige Suche

Die Suchteams hatten bei dem Einsatz mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. So erschwerte ihnen vor allem das schlechte Wetter und der hohe Wellengang die Suche nach den Vermissten.

Gegen 9.30 Uhr konnten schließlich die Leichen der Österreicher gefunden werden. Nur kurz zuvor wollten die Einsatzkräfte die Suche erneut wegen des Wellengangs abbrechen.

Tiefe Anteilnahme

Das Unglück in Portugal sorgte im ganzen Land für tiefe Betroffenheit und Anteilnahme. Wie "heute.at" bereits berichtete, war eine Frau am Montag mit ihrem Paragleiter in zu seichtem Wasser aufgekommen.

Sie verhedderte sich in ihrem Schirm und wurde von den Wellen in den Atlantik gerissen. Ein ORF-Kameramann und zwei weiterere Österreicher reagierten sofort. Sie landeten und stürmten ins Wasser, um die Notleidende zu retten.

Von Strömung mitgerissen

Die starke Strömung überwältigte die beiden Männer und riss sie mit sich. Möglicherweise wurden sie dabei von einer Wasserwalze ergriffen – die zwei Retter verschwanden in den Tiefen.

Wenig später wurde Kameramann Alexander Proschek am Strand angespült. Für den zweifachen Vater kam jede Hilfe zu spät. Von den beiden anderen Österreichern fehlte nach wie vor jede Spur. Am Donnerstagfrüh wurden schließlich ihre Leichen gefunden.

