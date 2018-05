Wind ließ gleich zwei Paragleiter abstürzen

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Liezen ist am Sonntagnachmittag mit seinem Gleitschirm beim Landesanflug abgestürzt und verletzte sich dabei schwer. Der Steirer startete seinen Flug vom Loser in Richtung Altaussee und wollte am sogenannten Fischerer Feld landen.

Doch beim Landeanflug erwischte ihn eine starke Windböe und verwehte ihn in weiterer Folge in Richtung Ortsteil Fischernfeld. Dort prallte der Mann erst gegen einen Holzzaun und stürzte dann auf den asphaltierten Vorplatz eines Hauses ab. Der 33-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Martin in das Landeskrankenhaus Schwarzach geflogen.

Zweiter Flugunfall kurz darauf

Nur wenig später kam auch ein 21-jähriger Paragleiter aus Wien von seiner Flugroute ab und musste im alpinen Gelände landen.

Gegen 15 Uhr war auch der Wiener mit seinem Gleitschirm vom Loser in Richtung Altaussee gestartet. Aufgrund von Turbulenzen geriet er mit seinem Schirm ins Trudeln, wobei sich das Fluggerät verdrehte und nicht mehr lenkbar war. Darauf zog der 21-Jährige den Notschirm und stürzte in steiles, felsdurchsetztes aber bewaldetes Gebiet ab. Er blieb mit seinem Schirm in einer Baumkrone in rund sechs Metern Höhe hängen.

Mitglieder des Bergrettungsdienstes Altaussee retteten den Paragleiter aus seiner misslichen Lage, anschließend wurde er von der Besatzung eines Bundesheerhubschraubers zum Stützpunkt Aigen im Ennstal geflogen. Er überstand den Absturz glücklicherweise unverletzt.





