Pech gehabt: "Hagel demolierte mein Auto!"

Wenn einem die Glücksfee die kalte Schulter zeigt, kann man manchmal nur hilflos mit den Achseln zucken: So ging es auch Pechvogel Adi R., als er sich vor einiger Zeit einen brandneuen Wagen zulegte. Kosten der Anschaffung: 17.000 Euro.

„Das war für mich gut investiertes Geld, ich arbeite in Wien und muss täglich pendeln“, so der Burgenländer.

Termin bei der Versicherung

„Ich habe mir die blauen Übergangs-Kennzeichen aufs Auto montiert und bin nach Hause gefahren.“ Während der Heimfahrt: Strahlender Sonnenschein und Vogelgezwitscher. „Ein Hausbesuch von einem Versicherungsvertreter war auch schon ausgemacht, es lief alles wie am Schnürchen.“ Adi R. ging noch kurz auf einen Kaffee – und kam zu einem völlig zerbeulten Wagen zurück: Aus tatsächlich heiterem Himmel war ein Hagelschauer über Oberpullendorf (Bgld.) niedergegangen.

Was für ein Pech

Noch während der 46-Jährige fassungslos vor der zerdellten Karosserie stand, kam der Versicherungsvertreter an. Fazit: 650 Einschläge, 8000 Euro Schaden. Das machte rund 12,30 Euro pro Delle und Hagelkorn – auf denen der Burgenländer sitzen blieb. Wer so ein Pech hat, verdient ein wenig Glück – deshalb bekommt Unglücksritter Adi R. von „Heute“ und der „Wiener Städtischen“ ein Iphone X geschenkt.

Sie sind auch ein Pechvogel? Erzählen Sie uns ihre Story!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Das Gewinnspiel ist bis Sonntag, 29. April 2018, aktiv. Die Gewinner werden von der "Heute"-Redaktion verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(shoe)