Pech gehabt: "Hinter mir fiel die Wohnungstür zu!"

Dieser Tag war für Sofie P. verhext: „Ich duschte gerade, als es an der Tür läutete.“ In der Hektik stieg die 23-Jährige auf ihren Rasierer und schnitt sich den Fuß auf: „Aber ich habe ein Paket erwartet.“ Also wickelte sie sich ein Handtuch um und humpelte zur Tür.

Was macht man, wenn man kein Glück hat? Man verlässt sich auf die nützliche Service-App der Wiener Städtischen. Denn die bietet allen Pechvögeln mobile Unterstützung bei Schäden, Notfällen, Versicherungen, ein spezielles Gesundheits-Service und vieles mehr.



Wie verhext

Vor ihrem Haus stand niemand mehr – dafür fiel hinter der Niederösterreicherin die Wohnungstür zu. Um wieder hinein zu kommen musste die 23-Jährige über ihren eigenen Gartenzaun klettern, wobei sie sich noch die Bänder im zuvor verletzten Fuß zerrte. Als Trostpflaster für diese Miseren-Serie bekommt Sofie P. von „Heute“ und der „Wiener Städtischen“ ein iPhone geschenkt.

(shoe)