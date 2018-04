Pech gehabt: Wohnung geflutet und Auto kaputt

Nichtsahnend von ihrem Pech machte sich Silvia Z. im Jänner auf den Weg zur Arbeit: "Auf der Straße vor dem Haus wurden Kanalarbeiten durchgeführt, aber da habe ich mir nichts dabei gedacht." Was die 26-Jährige nicht wusste: Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen wurde im Laufe des Tages die Hauptwasserleitung abgedreht.

Was macht man, wenn man kein Glück hat? Man verlässt sich auf die nützliche Service-App der Wiener Städtischen. Denn die bietet allen Pechvögeln mobile Unterstützung bei Schäden, Notfällen, Versicherungen, ein spezielles Gesundheits-Service und vieles mehr.



Feuchte Überraschung

Als die Wienerin nach einem langen Arbeitstag die Wohnungstür aufsperrte, schwappte ihr beinahe das Wasser entgegen: "Ein Stockwerk über mir ist offenbar ein Wasserhahn nicht abgedreht gewesen, als die Bauarbeiter vor dem Haus die Hauptwasserleitung wieder aufgedreht haben." Die Wohnung der Wienerin war halb geflutet – tagelang musste getrocknet werden.

Neues Auto, neues Glück?

Wenige Wochen später legte sich Silvia Z. ein neues Auto zu: "Das war ein Gebrauchtwagen, aber er hatte ein ganz neues Pickerl." Der Wasserschaden war vergessen, die Freude am neuen Auto groß. Lange hielt das Glück nicht an: "Nicht einmal ein Monat später fuhr ich gerade in Wien beim Böhmischen Prater in eine Kurve, als die Lenkung plötzlich nicht mehr ging und ich in eine Leitplanke fuhr." Aus der Traum vom Auto: Totalschaden.

Jetzt reicht’s aber mit der Pechsträhne – Silvia Z. bekommt von "Heute" und der "Wiener Städtischen" als Trostpreis ein iPhone geschenkt!

Sie sind auch ein Pechvogel? Erzählen Sie uns ihre Story!

Das Gewinnspiel ist bis Sonntag, 29. April 2018, aktiv. Die Gewinner werden von der "Heute"-Redaktion verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(shoe)