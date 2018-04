Pech gehabt: Wenn beim Umzug alles schiefgeht

Manchmal klappt’s nicht mit der Liebe: Als Jennifer K. sich von ihrem Freund trennte, wollte sie nicht mehr in der früheren gemeinsamen Wohnung bleiben. Also suchte sie sich eine neue Bleibe. Nach einigen Wochen wurde die 23-Jährige fündig – und organisierte sofort den Umzug. Neue Küche, neues Bad, alles war geplant und bezahlt.

Was macht man, wenn man kein Glück hat? Man verlässt sich auf die nützliche Service-App der Wiener Städtischen. Denn die bietet allen Pechvögeln mobile Unterstützung bei Schäden, Notfällen, Versicherungen, ein spezielles Gesundheits-Service und vieles mehr.



Wenn alles schiefgeht

"Zuerst war die Umzugsfirma viel zu spät, aber davon habe ich mich noch nicht aus der Ruhe bringen lassen", so die Niederösterreicherin. Doch als endlich alle Möbel und Geräte in der neuen Wohnung waren, stellte sie fest: Die genau geplante Küche passte trotz Abmessungen nicht. Beim Montageversuch brach dann auch noch die teure Arbeitsplatte.

Nichts passt

Um sich von der verpatzten Küche abzulenken, montierte die 23-Jährige einen Luster im Wohnzimmer, den sie sich zuvor für die neue Wohnung gekauft hatte: "Da fing es an zu bröckeln und die Decke kam mir fast entgegen." Als die vom Pech verfolgte am Abend eine Dusche in ihrem neuen Bad nahm, brach ihr noch fast die Duschwand heraus – sie war nicht ideal montiert und passte nicht.

Wer so vom Pech verfolgt ist, braucht ein bisschen Glück: Daher bekommt Jennifer K. von "Heute" und der "Wiener Städtischen" ein iPhone geschenkt!

Sie sind auch ein Pechvogel? Erzählen Sie uns Ihre Story!

Das Gewinnspiel ist bis Sonntag, 29. April 2018, aktiv. Die Gewinner werden von der "Heute"-Redaktion verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

