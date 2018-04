Pech gehabt: Totalschaden am Freitag den 13.

Über ein Jahrzehnt war der schwarze Polo das treue Gefährt von Maria T., bevor die Reparaturkosten zu hoch wurden: „Vor ein paar Wochen habe ich mir dann ein neues Auto gekauft.“ Vor ihrer Haustür in Wien stand nun ein stahlgrauer Skoda. Dort ließ die 35-Jährige ihr Traumauto am Freitag den 13. April auch stehen, als sie sich gut gelaunt auf den Weg zum Job machte.

Ein (doch nicht so) schöner Tag

„Es war so schön, da bin ich öffentlich in die Arbeit gefahren.“ Doch während die Wienerin nicht auf‘s Datum achtete, kreiste über ihr schon der Unglücksrabe. Als Maria T. am frühen Abend in ihre Straße einbog, war der neue Wagen völlig zerschlagen.

Ein morscher Baum war umgefallen – hatte den Kofferraum, die Heckscheibe, das Dach und eine Seitenscheibe demoliert.Weil Maria so zur Pechmarie wurde, will „Heute“ und die „Wiener Städtische“ ihr etwas Glück bescheren: Sie bekommt ein neues iPhone X geschenkt!

(shoe)