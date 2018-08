Bis zu 100 Meteore in der Stunde werden in der Nacht von 12. auf 13. August am Himmel zu sehen sein. Ein wunderschönes Spektakel, das jedes Jahr zum Beobachten einlädt.

Mehrere Sternwarten und Astronomie-Vereine laden rund um den 12. August zum gemeinsamen Perseiden-Schauen. Wir haben einige Sternschnuppen-Partys in Wien und Umgebung für Sie zusammengestellt.

Sternschnuppennacht-Partys

Sternschnuppennacht: Giegling im Luftschloss

Cafe Cobenzl Luftschloss

Datum: Samstag, 11.8. - Sonntag, 12.8.2018

Uhrzeit: Von 18 - 6 Uhr

Adresse: Café Luftschloss Cobenzl / Am Cobenzl 94, 1190 Wien

Eintritt: 15 Euro Vorverkauf. 20 Euro Abendkassa.

Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WWA) - Beobachtung Sternschnuppennacht

Datum: Samstag, 11. August und Sonntag, 12. August 2018.

Uhrzeit: Ab 21 Uhr lädt die WWA zur öffentlichen Beobachtung.

Ort: Sophienalpe, Sofienalpenstraße 113, 1140 Wien

Eintritt: Gratis

Kuffner Sternwarte: "Sternenspaziergänge mit Dr. Günther Wuchterl"

Datum: Donnerstag, 9.8. bis Montag, 13.8., jeweils ab 21 Uhr

Adresse: Leebergwiese, Großmugl

Eintritt: Gratis

Planetarium Wien "Perseiden-Party"

Datum: Sonntag, 12.8.2018

Uhrzeit: Von 19 bis 23 Uhr

Adresse: Oswald Thomas Platz , 1020 Wien

Eintritt: Gratis

(Kostenlose Show und Fernrohre beim Wiener Prater

Die Besucher können die kostenlose Show “Juwelen des Kosmos” (geeignet ab 5 Jahren) erleben. Zusätzlich werden Fernrohre auf der Kaiserwiese aufgestellt, um Jupiter und Saturn beobachten zu können.)

NÖ-Warte NÖ Volkssternwarte, Die Nacht der Sternschnuppen

Datum: 12.08.2018

Uhrzeit: Von 19 Uhr - 01 Uhr

Adresse: Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach

Öffentliche Führung, Preise variieren

Hier sehen Sie die Perseiden am besten

So gelingen Sternschnuppen-Fotos, Fünf Tipps

Wie entstehen Sternschnuppen?

Perfekte Sicht auf Sternschnuppen - Wetter passt

