Alle Stau-Hotspots am Pfingstwochenende

Sobald es wärmer wird, sorgt der Ausflugs- und Reiseverkehr regelmäßig für Staulawinen auf den Autobahnen. Auch das kommende Pfingstwochenende wird nicht anders sein. Im Gegenteil: Nicht nur ist das Wochenende verlängert, der Dienstag ist auch noch schulfrei. Viele werden die freien Tage für einen Kurztrip in den Süden nutzen.

Auch die zweiwöchigen Pfingstferien in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern werden für Verkehrslawinen sorgen. Besonders der deutsche Reiseverkehr sorgt ab Freitag für Staus auf den Transitrouten Richtung Süden, etwa auf der Pyhrn Autobahn (A9), aber auch auf der Tauern Autobahn (A10), der Inntal Autobahn (A12) bzw. Brennerstrecke sowie der Karawanken Autobahn (A11).

Ballungszentren als Stau-Hotspots

Stau-Hotspots sind erwartungsgemäß die Autobahnauffahrten bzw. Stadtausfahrten rund um die Ballungszentren – etwa in Salzburg, Linz und Graz. In Wien wird es sich vor allem auf den Stadtautobahnen stauen, auf der Westausfahrt und in beiden Richtungen auf dem Gürtel.

Die Autofahrerclubs rechnen ab Freitag mit Reiseverkehr und Wartezeiten. Der Hauptreisetag wird aber der Samstag sein. Besonders betroffen sind erfahrungsgemäß die Grenzübergänge, meldet der ÖAMTC. So etwa die Ostautobahn (A4) an der Grenzstelle Nickelsdorf, die Brennerautobahn (A13), aber auch die A1/A10 bei Salzburg sowie der Karawankentunnel der A11.

Stauchaos wegen Grenzkontrollen

Besonders die nach wie vor aufrechten Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich sowie zwischen Österreich und Slowenien dürften zu kilometerlangen Blechlawinen führen. Der ARBÖ rät dazu, zu atypischen Zeiten zu reisen. Sollte das nicht möglich sein, muss man sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen.

Das vom Verkehrsministerium angekündigte Pilotprojekt, die Pannenstreifen bei Stau für den regulären Verkehr freizugeben, tritt erst im Juli in Kraft. Im Pfingstverkehr bringt die Maßnahme deshalb noch keine Entlastung.

Verkehrsbehinderungen in Wien

Auch wer daheim bleibt, muss in Wien mit Verkehrsbehinderungen am Pfingstwochenende rechnen. Die Ringstraße ist noch bis Dienstag zwischen Babenberger Straße und Schottengasse wegen Gleisarbeiten gesperrt. Aus demselben Grund gibt es über das verlängerte Wochenende auch eine Teilsperre der Brünnerstraße.

Von Samstagabend bis Dienstagfrüh sind zudem wegen des Neubaus der Lärmschutzgalerie drei Zufahrten zum Knoten Prater gesperrt, warnt der ÖAMTC. Gesperrt sind die Auffahrt auf die Südosttangente (A23) von der Lände kommend in Richtung Flughafen in beide Fahrtrichtungen, ebenso die Auffahrt auf die Ostautobahn (A4) von der Stadionbrücke. Die Umleitung beider Sperren erfolgt großräumig über die Anschlussstelle Landstraße Hauptstraße. Auf die A4 Richtung Flughafen kann von der Lände kommend aufgefahren werden.

