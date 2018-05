Fichtenpollen nebeln weiterhin das Land ein

Mit dem Regen bekommen Allergiker zwar eine kurze Verschnaufpause, dennoch ist der Ärger mit den lästigen Pollen noch (lange) nicht vorüber.

"Die Fichtenpollen haben wir noch mindestens eine Woche lang am Hals – und am Auto, auf dem Fensterbrett etc.", schreibt etwa Ö3 auf Facebook zu einem beeindruckenden Video aus Erpfendorf in Tirol, das die immense Pollenbelastung zeigt.

Die Blütenpollen färben derzeit das ganze Land fein gelblich ein. Egal ob am Auto, dem Griller oder in Gewässern: überall ist die gelbe Pollenschicht sichtbar. Doch das Naturschauspiel, das nur alle fünf bis zehn Jahre stattfindet, bringt auch Unannehmlichkeiten mit sich: Tausende Menschen klagen über Heuschnupfen und Niesattacken.

Sehen Sie hier selbst, wie die Pollen vom Baum "abgeschüttelt" werden:



Wie schützt man sich vor den Pollen? Hier ein paar Tipps:

- Längere Aufenthalte in der Natur vermeiden

- Fenster beim Autofahren schließen und Klimaanlage einschalten

- Abends die Kleidung nicht im Schlafzimmer ablegen, um das Zimmer möglichst pollenfrei zu halten

- Haare waschen vor dem Schlafen gehen

- Tägliches Staubsaugen hilft die Pollen aus den Teppichen zu entfernen

- Für alle Stadtbewohner: Lüften Sie Ihre Wohnung am besten morgens zwischen 6 und 8 Uhr.

- In ländlichen Gebieten: Lüften Sie am besten abends zwischen 19 und 24 Uhr

- Für alle gilt: Vormittags bis zum frühen Nachmittag sollten die Fenster geschlossen bleiben

- Allergiker sollten ihren Rasen nicht selber mähen

