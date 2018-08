Österreichischem Paar auf Hochzeitsreise droht Haft

Der Ponte Vecchio ist die älteste Brücke über den Arno in Florenz. Ein frischvermähltes Pärchen aus Österreich verbrachte in der romantischen italienischen Stadt seine Hochzeitsreise. Als Zeichen ihrer Liebe kritzelten die beiden Turteltäubchen mit einem wasserfesten Stift ihre Namen in einem Herz auf die Mauer des weltberühmten Bauwerks.

Umfrage Wie stehen Sie zum Thema Hochzeit? Ich bin glücklich verheiratet und würde meinem Partner immer wieder "Ja" sagen.

Ich finde man muss nicht unbedingt vor den Traualtar treten, um seine Liebe zu krönen.

Ein Hochzeit rein aus wirtschaftlichen Gründen finde ich in nicht Ordnung.

Am Mittwochnachmittag bekamen die Österreicher lokalen Medienberichten deshalb eine Anzeige. Sie wurden von einer Patrouille auf frischer Tat ertappt und wegen "Verschandelung eines Monuments" angezeigt.

Dem 46-jährigen Mann und der 39-jährigen Frau drohen nun ein Jahr Haft auf Bewährung oder eine saftige Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro. Die Frau soll sich der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge gerechtfertigt haben: Sie dachte es sei einfach eine romantische Geste.

Über die genaue Herkunft des Paares wurde keine Angaben gemacht.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)