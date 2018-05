Wer mit Kindern im Auto raucht, muss ab 1.6. zahlen

Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Einführungsphase für das Rauchverbot im Auto Ende Mai enden wird. Bis zum 1. Juni wird kontrolliert und abgemahnt, danach werden bei einem Verstoß auch Strafzettel verteilt.

Umfrage Rauchen Sie? Ja

Nein - noch nie.

Ja, aber ich will aufhören.

Nur hin und wieder, beim Fortgehen etwa.

Nein, ich habe aufgehört.

Wer sich trotz Begleitung von Minderjährigen im Fahrzeug eine Zigarette anzündet – egal ob Lenker oder Beifahrer – muss mit einem Organmandat in der Höhe von zumindest 50 Euro und maximal 100 Euro rechnen. Das gilt übrigens auch für Cabrios. Im Wiederholungsfall drohen gar bis zu 1.000 Euro Strafe. Wie die Kontrolle, die der Exekutive obliegt, im Detail erfolgen wird, ist nach wie vor nicht ganz klar.

Aus für Qualmen am Arbeitsplatz

Seit 1. Mai ist das Rauchen im Auto, wenn unter 18-Jährige mitfahren, untersagt. Gleichzeitig wurde am Dienstag das Qualmen am Arbeitsplatz verboten. In Innenräumen von Arbeitsstätten ist das Rauchen untersagt, sofern zumindest ein Nichtraucher im Unternehmen tätig ist.

Als weitere Maßnahme für den Nichtraucherschutz wurde beschlossen, dass "das Rauchverbot auch in Mehrzweckhallen bzw. Mehrzweckräumen (gilt). Miterfasst sind auch nicht ortsfeste Einrichtungen, insbesondere Festzelte", so der Wortlaut im gültigen Gesetzestext. Dagegen hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache übrigens bereits am ersten Tag der Verordnung verstoßen. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Welche Regelungen und Strafen im EU-Ausland gelten, sehen Sie in der Diashow oben!

(red)