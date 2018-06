Für Austro-Türken startet heute Präsidenten-Wahl

Ab sofort bis zum 19. Juni dürfen über drei Millionen türkische Wähler im Ausland ihre Stimme für die Präsidentenwahlen abgeben. Diese hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan überraschend vorgezogen – von Herbst 2019 auf den 24. Juni 2018.

Etwa 100.000 wahlberechtigte türkische Staatsbürger dürfen also an den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz ihre Stimme abgeben.

Für das Amt des Präsidenten haben sich sechs Kandidaten in Stellung gebracht, der Favorit ist Erdogan. Es kommt zwei Wochen nach der Wahl zu einer Stichwahl, wenn kein Kandidat in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht.

Spott über Kanzler Kurz

In einer kürzlich gehaltenen Rede richtete sich der türkische Präsident sogar nach Österreich und an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Jedoch war der Ton alles andere als freundschaftlich: "Er ist erst 30 und als Außenminister war er 28. Jetzt spielt er sich auf und zieht eine Show ab. Dieser unmoralische Kanzler hat Probleme mit uns." Auch würde der Bundeskanzler "durchdrehen", weil die Türkei immer stärker werden würde.

