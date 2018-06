Regierung verspricht rasche Katastrophen-Hilfe

Nach den enormen Unwettern von Dienstag hat die Regierungsspitze am Mittwoch reagiert und rasche Hilfe für die Betroffenen angekündigt. Die Bereitstellung von Mitteln aus dem Katastrophenfonds werden geprüft.

Man sei mit den Ländern in Kontakt, um Hilfsmaßnahmen in die Wege leiten zu können und so schnell wie möglich die Schäden zu beseitigen. Die Feuerwehren stehen seit Wochen mehr oder minder im Dauereinsatz. Allein in der Steiermark standen am Dienstag rund 1.500 Florianis im Einsatz.

Vorerst keine Besserung

Auch am heutigen Mittwoch sind wieder Gewitter zu erwarten. Daher rüsten sich die Einsatzkräfte jetzt schon. "Wir haben 150 Sandsäcke hergerichtet", schildert der burgenländische Feuerwehrkommandant Patrick Kainz.

"Es sind wieder große Regenmengen möglich, besonders in der Steiermark und im Südburgenland kommen Hagel und Sturmböen hinzu", prognostizieren die UBIMET-Wetterexperten die heutige Lage.

