Blechkolonnen-Alarm 11. August 2018 16:09; Akt: 11.08.2018 16:09 Print

Reiseverkehr sorgt für Mega-Staus in Österreich

An diesem Wochenende wird die Geduld der Autofahrer in ganz Österreich auf eine harte Probe gestellt. Bereits am Samstag bildeten sich kilometerlange Staus.