Lugner verschlief in Nachtzug Jagd auf Dieb

Venedig sehen – fürs Fernsehen: In der Nacht auf Mittwoch reiste Richard Lugner (85) mit reizender Begleitung (als "Streichelzoo" bekannt) zu ATV-Dreharbeiten in die Lagunenstadt. Im ÖBB-Nightjet ab Wien schlummerte die amüsante Gesellschaft, um am Ziel kamerafit zu sein – verschlief damit aber einen realen Krimi.

Lugner ahnungslos in Venedig. (Bild: Facebook) Lugner ahnungslos in Venedig. (Bild: Facebook)

Denn um 3.30 Uhr wurde bei Spittal (Kärnten) die Notbremse gezogen. Von Tempo 100 ruckte der Zug abrupt auf 20 km/h. Gleichzeitig hörten Passagiere, dass ein Schaffner hektisch mit dem Lokführer telefonierte: "Fahr weiter! Da will ein Dieb abspringen!"

Kurz davor wollte ein Albaner (30) aus einem Schlafabteil Gepäck stehlen. Aber das Opfer wurde wach, verfolgte den Dieb und schrie nach dem Zugführer. Da ließ der Langfinger seine Beute fallen und griff zum Bremshebel, um aus dem ausrollenden Zug zu flüchten.

Pech für den Täter

Im Nightjet gehen die Türen erst bei Stillstand auf. Und der Lokführer kann die Notbremse lösen. Was der ÖBBler auch tat – und die Polizei alarmierte. Beim planmäßigen Halt in Villach um 4.45 Uhr wurde der Albaner dann von zwei Dutzend Beamten erwartet und abgeführt.

Am Vormittag postete Lugners Truppe bereits erste Fotos aus Venedig. Von den starken Szenen im Zug haben die ATV-Stars nichts mitbekommen – nicht einmal im Traum.

Wer begleitet Richard Lugner nach Zypern?



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)