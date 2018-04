Rote Sturmwarnung für den Osten Österreichs

Der Ostersonntag hat´s in sich: Von Vorarlberg bis zum Wienerwald ziehen dichte Wolken, samt etlichen Schauern durch. Die Schneefallsgrenze pendelt zwischen 900 bis 500 Meter Seehöhe. Sonst ziehen ein paar Regenschauer durch, viel Sonne kann man sich aber nirgendwo erwarten.

Die Temperaturen steigen von Nord nach Südost auf 2 bis 13 Grad, wobei die höchsten Werte im Südburgenland, in der Südsteiermark sowie in Unterkärnten zu erwarten sind.

Es weht lebhafter Westwind, der an der Alpennordseite und im Osten Sturmstärke erreicht. Es sind dabei selbst im Flachland Sturmböen von 100km/h möglich.

Unsere Nachbarn erwischt es am Ostersonntag kälter: Im Nordosten Deutschlands sind heftige Schneefälle zu erwarten...

Am Ostermontag ist es im gesamten Land zeitweise sonnig. Selbst die letzten Schauer an der Alpennordseite klingen bis Mittag ab. Der Nachmittag verläuft strahlend sonnig! In der Früh ist es vielerorts kalt, tagsüber wird es überall wieder wärmer, als am Sonntag. Die Höchstwerte erreichen von West nach Südost 11 bis 17 Grad.

20-Grad-Marke wird geknackt

"Ein kräftiges Tief etabliert sich über den Britischen Inseln und so wird Mitteleuropa in den nächsten Tagen mit deutlich milderer Luft aus Nordafrika versorgt", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Am Dienstag und Mittwoch werden T-Shirt-taugliche Höchstwerte bis zu 22 Grad erwartet.



Letztmals 1996 keine 20 Grad im März

Bisher musste das Jahr 2018 in Österreich ohne 20 Grad und mehr auskommen. Zwar war es mehrmals knapp, doch die 20 Grad-Marke wurde im März noch nicht geknackt. Dies war zuletzt im Jahre 1996 der Fall, im Schnitt kommt es alle 10 Jahre vor. Währenddessen wurde im letzten März 2017 bereits an manchen Orten ein Sommertag mit mehr als 25 Grad registriert.

