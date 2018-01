Wintereinbruch! So lange hält Schnee in Wien an

Am Sonntag ist Wien in eine zarte Schneedecke gehüllt, es ist bitterkalt, kein wirklicher Tag um einen ausgedehnten Spaziergang zu machen. Doch es bleibt auch am Montag eisig:

Umfrage Nervt Sie der Wintereinbruch? Ja, die kalten Temperaturen nerven mich.

Nein, das macht mir nichts aus.

Das Wetter ist mir egal

Am Montag weht weiterhin kalter und lebhafter Südostwind. Dazu maximal minus 1 bis plus 1 Grad. Am westlichen Stadtrand gibt es schon in etwas höheren Lagen Dauerfrost.

+++ Ihr lokales Wetter in Wien +++

Der Dienstag

Es wird etwas milder! Von Westen her allmählich aber auch wieder dichtere Wolken und zeitweise etwas Regen. Der Wind dreht allmählich von Südost auf West, und damit kommt deutlich mildere Luft zu uns. Die Temperatur steigt am späten Nachmittag auf 6 oder 7 Grad.

Schneeregenschauer

Am Mittwoch immer wieder Wolken, aber nur einzelne Regen- oder Schneeregenschauer und zwischendurch auch sonnige Phasen. Starker Westwind und bis zu 5 Grad.

Am Donnerstag und Freitag nach wie vor wechselhaft mit einigen Wolken, aber nur wenigen Regenschauern und zwischendurch Sonnenfenster. Dazu starker Wind aus Südwest bis West und Höchstwerte um 6, 7 Grad.

Schicken Sie uns Ihre Schnee-Bilder!

Die Bilder des Tages

(red)